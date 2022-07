Convitti, due bandi INPS in scadenza il 31 luglio 2022

Il 31 luglio è la scadenza di due bandi INPS che interessano i figli dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il primo bando riguarda i Convitti in strutture di proprietà Inps per l’a.s. 2022-2023.

I Convitti sono i seguenti:

Convitto “Principe di Piemonte” – Anagni (FR)

Convitto “Santa Caterina” – Arezzo

Convitto “Luigi Sturzo” – Caltagirone (CT)

Convitto “Regina Elena” – Sansepolcro (AR)

Convitto “Unificato” – Spoleto (PG).

Il bando si rivolge ai figli o orfani ed equiparati di:

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Inoltre, nNei limiti dei posti residui al 7 settembre 2022, ache ai figli o orfani ed equiparati di:

lavoratori o di pensionati del settore privato

disoccupati o inoccupati

dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

I posti a bando sono:https://9c9624a95f709e431d67876ac591a48a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

a) n. 250 posti residenziali in “convitto”;

b) n. 300 posti di “dopo scuola” in “semiconvitto”.

Il bando Convitti Nazionali è invece rivolto ai figli o orfani ed equiparati di:

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

iscritti alla Gestione magistrale;

iscritti alla Gestione Postelegrafonici.

Per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sono messi a bando:

a) n. 140 contributi per il pagamento della retta di iscrizione perposti residenziali in “convitto”;

b) n. 1130 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di “dopo scuola” in “semiconvitto”;

c) n. 8 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in convitti che offrano esperienze formative a carattere sperimentale della durata massima di un anno presso Istituzioni scolastiche di eccellenza riconosciute dal MIUR che promuovono o aderiscono a progetti o accordi di rete per il raggiungimento di specifiche progettualità o a iniziative formative finalizzate all’innovazione.

Per la Gestione magistrale sono invece messi a bando:

a) n. 10 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in “convitto”;

b) n. 70 contributi per il pagamento della retta di iscrizione per posti di “dopo scuola” in “semiconvitto”;

c) n. 1 contributo per il pagamento della retta di iscrizione per posti residenziali in convitti che offrano esperienze formative a carattere sperimentale della durata massima di un anno presso Istituzioni scolastiche di eccellenza riconosciute dal MIUR che promuovono o aderiscono a progetti o accordi di rete per il raggiungimento di specifiche progettualità o a iniziative formative finalizzate all’innovazione.