Convocazioni GPS, alcuni docenti segnalano errori sulle assegnazioni nella provincia di Mantova: “tutto da rifare”

Alcuni docenti ci stanno segnalando in queste ore errori dell’algoritmo sulla provincia di Mantova. Uno di loro denuncia:

“Volevo comunicare errori dell’algoritmo, hanno compromesso la presa di servizio sulla provincia di Mantova, posti ed assegnazioni errate, tutto da rifare con perdita di tempo e soldi. Vergognoso, essere precari non è nella Costituzione. L’Ufficio Territoriale ha emanato un bollettino errato.

Un’altra docente ci scrive: “Ieri sera a Mantova sono arrivate le convocazioni da GPS e questa mattina centinaia di docenti si sono recati nelle sedi di nomina per la presa di servizio. Solo all’arrivo nelle sedi abbiamo appreso che vi sono stati errori nelle assegnazioni poiché non erano stati sottratti i posti già assegnati con le varie call veloci. Non è arrivata nessuna mail ufficiale di rettifica, non vogliono annullare le convocazioni per procedere con le assegnazioni giuste rispettando i punteggi e vogliono provare a correggere manualmente in questi giorni. Inoltre ci sono persone assegnate sul sostegno in sedi in cui vi è disponibilità di materia (cattedre ancora scoperte) che avevano messo come prima scelta. Questo algoritmo non ha veramente alcun senso”.