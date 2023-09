Convocazioni GPS Mantova, errori sulle assegnazioni. I docenti: anche il bollettino di rettifica è sbagliato. Al via la protesta

Qualche giorno fa alcuni docenti iscritti in Gps, ci avevano segnalato errori dell’algoritmo nelle convocazioni sulla provincia di Mantova. Posti ed assegnazioni errati e l’intenzione di correggere manualmente tali errori nei giorni a seguire. A distanza di poche ore, l’Ufficio Scolastico Provinciale, sembra abbia pubblicato il bollettino di rettifica, ma a quanto segnala una docente, è ancora errato:

“In seguito ai gravi errori commessi ieri dall’ufficio scolastico provinciale di Mantova è stato pubblicato il bollettino di rettifica e revoca ma anche il bollettino è sbagliato. Hanno nuovamente assegnato cattedre inesistenti addirittura a persone in ruolo nei medesimi plessi che avevano fatto domanda di rinuncia delle nomine da Gps come dimostrato alla scuola. Ora l’Usp non risponde e centinaia di docenti non sanno ancora se saranno o meno destinatari di nomina. Ricordiamoci inoltre che il sistema non torna indietro pertanto tutti questi docenti risultano giá in cattedra e non potranno più essere riconvocati. Ci si auspica che il provveditorato prenda provvedimenti adeguati. Siamo esausti. Siamo persone non numeri.”

Un altro docente segnala lo stesso problema, aggiungendo la protesta inscenata insieme ai colleghi:

“Anche le rettifiche errate. E siamo rimasti esclusi. Stiamo protestando davanti al provveditorato. Con poche risposte e incerte”.

Un caso che ha trovato spazio anche sulla Gazzetta di Mantova.