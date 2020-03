Coronavirus, Azzolina denuncia audio e documento falso a lei attribuito: “Serve responsabilità”

Con due post pubblicati sul proprio profilo Facebook, in rapida successione, il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, interviene sull’emergenza coronavirus.

Nel primo posto, il ministro denuncia audio falso a lei attribuito. Secondo quanto scrive il sito specializzato Bufale.net la voce che parla afferma di aver appena parlato in aula e che presto arriverà un comunicato stampa. La persona riferisce di trovarsi al Senato e di aver ascoltato un intervento di Elena Cattaneo che avrebbe detto che il Coronavirus si sta trasformando in ceppi più gravi.

A riguardo ecco le parole di Lucia Azzolina:

“Come ho più volte detto in questi giorni, in un momento così particolare per il Paese, è fondamentale non dare spazio a notizie false che poi diventano virali creando inutili allarmismi. In queste ore sta circolando un audio che mi viene attribuito con una voce femminile, palesemente non mia, che parla di un intervento in Parlamento che non ho mai fatto e riferisce parole che non ho mai detto. Ovviamente è un fake. Così come falso è il documento a mia firma che sta girando con indicazioni completamente inventate sulle modalità per svolgere la didattica a distanza. Ripeto. Le uniche fonti di informazioni attendibili sono quelle ufficiali del Governo. È grave e irresponsabile far circolare notizie che non fanno altro che generare confusione. Ho dato disposizioni per accertare gli autori. Siamo tutti chiamati alla responsabilità in questo momento”.

“È una sfida per tutto il mondo della scuola. Viviamola con responsabilità e impegno. Diamo il massimo”

Successivamente il ministro dell’Istruzione interviene sul tema delle scuole chiuse: “Tenere chiuse le scuole nella zona rossa e sospendere l’attività didattica nel resto del Paese è una misura precauzionale, coerente con le altre azioni già messe in campo dal Governo, e confortata dalle massime autorità sanitarie, che lo hanno ribadito anche in queste ore.

Sapete che è stata una decisione molto sofferta. Ma forse avrete sentito anche di misure analoghe alle nostre adottate in altri Paesi del mondo. Non dobbiamo essere spaventati. È il momento di restare uniti, e di fare ognuno la propria parte.