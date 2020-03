Coronavirus, in Piemonte le lezioni ripartiranno il 9 marzo

E’ arrivata pochi minuti fa la conferma ufficiale: in Piemonte le scuole resteranno chiuse per gli studenti fino all’8 marzo, per cui si ritornerà sui banchi lunedì 9 marzo.

La decisione è stata assunta dal Presidente della Regione, sentito il Ministero della Salute. a fronte della richiesta di cautela espressa da medici e pediatri e dai tecnici dell’Unità di crisi.

Quindi, oltre ai due giorni di chiusura per la igienizzazione straordinaria delle aule e degli ambienti comuni delle scuole, decisi dalla Regione, sebbene il Governo avesse dato il via libera alla riapertura sin da oggi, 2 marzo, le attività didattiche saranno sospese anche per i restanti giorni della settimana.

In realtà il Governatore Cirio non ha mai nascosto che la chiusura di linedì e martedì sarebbe servita anche per valutare meglio l’evolversi del contagio. Non dimentichiamo che il Piemonte confina con la Lombardia, la Regione con più casi, e le interconnessioni tra le due sono molto strette.

L’Unità di crisi oggi, “valutata la situazione epidemiologica non ancora stabilizzata del Piemonte, a fronte di una situazione con evolutività non prevedibile nelle regioni confinanti, considerato il doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione scolastica e dei relativi nuclei familiari”, ha comunicato alla Regione l’opportunità di sospendere l’attività scolastica per l’intera settimana.

A questa posizione si sono aggiunte le considerazioni delle associazioni più rappresentative di medici e pediatri, che hanno rimarcato la necessità di non abbassare la guardia contro il virus e di proseguire con lo stop delle lezioni scolastiche.