Coronavirus, maxi decreto approvato in serata? Intanto Salvini rilancia: “Scuole chiuse per davvero”

Coronavirus, maxi decreto approvato in serata? Intanto Salvini rilancia: “Scuole chiuse per...

Ore decisive per la stesura del maxi decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Continuano i confronti tra i rappresentanti governativi. Tra i provvedimenti, così come già segnalato dalla Tecnica della Scuola, ci sarebbe anche la chiusura totale delle scuole fino al 3 aprile.

Su Twitter il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri scrive: “Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese. L’Italia è più forte del COVID 19. Sono le ore decisive per il decreto a tutela della sanità, delle famiglie, del lavoro e delle imprese. Nessuno sarà lasciato solo. Uniti ce la faremo”.

Intanto, secondo indiscrezioni, dovrebbe tenersi alle 16 la riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri era stato in un primo momento ipotizzato per questa mattina ma fin dalla serata di ieri, sabato 14 marzo, veniva considerato più probabile una convocazione per il pomeriggio.

Lo slittamento del preconsiglio fa ora ipotizzare che il Consiglio dei ministri possa svolgersi in serata ma al momento non c’è alcuna convocazione ufficiale e c’è chi non esclude ulteriori slittamenti.

Intanto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede a gran voce scuole chiuse: “Scuole chiuse, ma sul serio e per tutti, anche per i 200.000 lavoratori ancora costretti a uscire di casa. Le attività didattiche sono sospese, in piena pandemia è opportuno evitare rischi inutili per loro e le loro famiglie”.