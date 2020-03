Coronavirus, Renzi: “Governo spieghi su scuola, 6 politico non va bene”

Lunga diretta su Facebook per Matteo Renzi. Per l’ex premier e leader di Italia Viva tanti argomenti da trattare. Anche la scuola al centro del suo intervento: “Il governo spieghi come affrontare questa fase. Il 6 politico credo sia un errore, non va bene. Ne usciremo, domani sarà il primo giorno di una primavera molto strana ma vinceremo noi. Ai ragazzi dico di rileggere Neruda: ‘potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera'”.

E poi: “Bertolaso è un bellissimo acquisto per la Lombardia, dalla sua esperienza il governo centrale prenda nota per quello che può essere migliorato. No alla chiusura dei mezzi pubblici a Milano. Sono d’accordo col sindaco Sala: se ci sono persone che lavorano per garantire i servizi essenziali, i mezzi di trasporto devono funzionare. Bisogna che il parlamento sia aperto, non si chiude nemmeno in stato di guerra. Stime Pil al -8%? Penso sia un dato eccessivo, anche se sara’ un disastro”.

