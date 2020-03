Coronavirus, un video spiega agli alunni perché devono stare a casa

Un video cartone per spiegare il Coronavirus a 231 bambini di una scuola primaria, costretti alla quarantena, a casa dopo che una maestra è risultata positiva: a realizzarlo è stato il Comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove si trova l’istituto scolastico, mentre ad Arezzo città nei giorni scorsi altre due maestre erano risultate sempre positive al Covid-19.

I bambini sono “veri eroi”

Il video, postato sulla pagina facebook dello stesso Comune, si compone della voce di una maestra e di una serie di disegni: il Comune spiega che in questo modo “cerca di spiegare ai bambini cos’è la quarantena, perché i bimbi devono passare alcuni giorni in casa e perché è importante aiutarsi e rispettare le regole, ma soprattutto spiega a questi bambini che loro sono dei veri eroi, perché grazie alla loro forza e buona volontà, il coronavirus sarà sconfitto”.

La quarantena spiegata ai bambini della Primaria di Bibbiena Filippo Vagnoli – Sindaco di Bibbiena e la Giunta Francesca Nassini Daniele Bronchi Martina Cipriani Francesco Frenos e Matteo Caporali hanno pensato di regalare un video cartone a tutti i bimbi della Primaria di Bibbiena che si trovano in #quarantena. Questo per dimostrare loro vicinanza e affetto e per farli sentire dei veri supereroi. Grazie a tutti loro e alle loro famiglie. Stiamo uniti, ce la faremo! Publiée par Vivi Bibbiena sur Mardi 10 mars 2020

Secondo la Giunta di Bibbiena “in questi momenti oltre alle cose pratiche c’è bisogno di umanità. Non possiamo dimenticarci delle emozioni e dei dolori, delle paure e delle speranze. Non dobbiamo smettere di essere uomini e occuparsi con tenerezza e solidarietà di chi ci è vicino”.

Si chiama quarantena, ma starete a casa 15 giorni

Con il video si dice ai bimbi, innanzitutto, perché si trovano a casa, senza potere uscire.

“Cari bambini – si ascolta nel video cartone – da qualche ora il sindaco vi ha chiamato per telefono per dirvi che dovete rimanere a casa senza uscire: questa cosa si chiama quarantena. Una parola antichissima: un tempo indicava un isolamento di 40 giorni di navi e persone prima di entrare nella laguna della Repubblica di Venezia. Ma per voi non è così, perchè questo periodo di riposo in casa, durerà solo 15 giorni”.

“Un mostriciattolo piccolo piccolo…”

Viene illustrato agli alunni, quindi, perché “la quarantena non è una prigione. Chi è in quarantena come voi, non è ammalato. Dovete rimanere lì per uno scopo grande come il mondo intero: aiutare tutto il casentino (un’area della provincia di Arezzo n.d.r). Siete diventati degli eroi e tutti vi stanno facendo il tifo. Voi vi ammalerete mai, perché siete fortissimi, ma i vostri nonni potrebbero avere dei problemi”.

Infine, si spiega agli alunni cosa è il Coronavirus: “un mostriciattolo piccolo piccolo, che non si vede. Per vederlo serve il microscopio. Basta uno starnuto, perché questo mostriciattolo cattivello e malefico, passi da uno all’altro. E dobbiamo lavarci le mani, contando piano piano fino a venti”.

In Cina le linee guida per la prevenzione

Quella di rivolgersi ai bambini per capire cosa è il Covid-19 e come prevenirlo, è una pratica comune anche ad altri Paesi. Anche in Cina, dove il 12 marzo sono state pubblicate – dalla Casa editrice People’s Medical Publishing House – una serie di linee guida sulla prevenzione e il controllo della nuova malattia da Coronavirus nelle scuole materne, elementari e medie e negli istituti di istruzione superiore.

Le linee guida riguardano la conoscenza di base del virus, la costruzione di sistemi di prevenzione e controllo dell’epidemia nelle scuole e il lavoro di prevenzione e controllo dell’epidemia nelle scuole prima e dopo la riapertura.

Realizzate dal ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di guidare scientificamente e accuratamente le scuole per prevenire e controllare il virus, le linee guida sono state pubblicate. Le linee guida sono disponibili anche sul sito web del portale del ministero (www.moe.gov.cn) e sul relativo account ufficiale WeChat (jybwb).