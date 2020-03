Coronavirus, docente positiva: 112 alunni in quarantena

Una docente in servizio ad Arezzo è risultata positiva al Coronavirus e nelle ultime ore ben 112 alunni, appartenenti alle classi assegnate all’insegnante contagiata, sono stati posti in isolamento domiciliare.

La notizia è ufficiale: alunni isolati

La notizia, riportata dall’Ansa, è stata resa pubblica dal sindaco della città toscana Alessandro Ghinelli.

Per gli alunni dell’insegnante colpita dal virus, quindi, è ora previsto un periodo di giorni di isolamento, prescritto per malati affetti da malattie contagiose.

Ma il contagio non è automatico

Ricordiamo che il virologo Giovanni Maga ha spiegato alla Tecnica della Scuola che “in caso di contatto prolungato e ravvicinato, la probabilità di trasmissione del Coronavirus è del 10-15%. Dipende anche molto dalla risposta individuale, quindi dal grado di anticorpi e predisposizioni che ognuno di noi possiede. E comunque nel 95% dei casi si supera senza gravi complicazioni”.

Ad Arezzo e provincia sono fino a oggi quattro i casi positivi al coronavirus: oltre all’insegnante, sono stati contagiuti un 43enne di Castelfranco Piandiscò, come la donna in isolamento domiciliare, un 64enne di Poppi ora in terapia intensiva e la sua compagna ricoverata anche lei.

