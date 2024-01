Corsi abilitanti 60 Cfu, in quali atenei sarà possibile conseguire 30 o 36 Cfu? [LISTA IN AGGIORNAMENTO]

Il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre.

SCARICA IL DECRETO

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Leggi anche:

Abilitazione insegnamento, dove è possibile conseguire 30 o 36 Cfu?

Mentre siamo ancora in attesa del responso, da parte dell’Anvur, relativo all’accreditamento dei vari atenei che attiveranno i percorsi, ecco una panoramica delle Università che hanno comunicato che attiveranno percorsi anche per conseguire solo 30 o 36 CFU nell’anno accademico 2023/2024. Al momento si tratta di una lista in aggiornamento, in attesa di novità.

Abilitazione insegnamento, dove è possibile conseguire 30 Cfu?

Università dell’Aquila

Università di Chieti e Pescara

Università della Calabria

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Bologna

Conservatorio di musica Giovan Battista Martini

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

Università La Sapienza di Roma

Lumsa

Università Europea di Roma

Università Foro Italico

Università di Genova

Conservatorio G. Puccini di La Spezia

Università di Bergamo

Università di Milano La Statale

Università Cattolica Sacro Cuore

Università del Molise

Università di Camerino

Università di Torino

Università di Bari

Università del Salento

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università di Perugia

Università di Padova

Università di Venezia

Pegaso

Mercatorum

San Raffaele

UniFortunato

Abilitazione insegnamento, dove è possibile conseguire 36 Cfu?

Università di Chieti e Pescara

Università della Calabria

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Bologna

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

Lumsa

Università Europea di Roma

Università Foro Italico

Università di Genova

Conservatorio G. Puccini di La Spezia

Università di Bergamo (dall’anno accademico 2024/2025)

Università di Milano La Statale

Università Cattolica Sacro Cuore

Università del Molise

Università di Camerino

Università di Bari

Università del Salento

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Università di Perugia

Università di Venezia

Mercatorum

San Raffaele

UniFortunato