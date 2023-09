Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: qual è il punteggio minimo per superare la prova finale?

Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato ieri, 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale.

Il Dpcm definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le relative classi di concorso. Nel documento sono presenti tantissime informazioni su criteri e contenuti dell’offerta formativa, requisiti dei centri, modalità organizzative, costi massimi a carico degli interessati.

DPCM scuola, punteggi e prove

In un precedente articolo abbiamo spiegato in cosa consiste la prova finale, tra prova scritta e lezione simulata. Ma come saranno distribuiti i punteggi? Qual è il punteggio minimo per superare la prova finale? A spiegarlo è sempre lo stesso articolo 9.

La commissione giudicatrice, come spiega il documento, assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

