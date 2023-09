Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: come si svolge il tirocinio? Qual è la differenza tra tirocinio diretto e indiretto?

Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato ieri, 25 settembre, in Gazzetta Ufficiale.

Il Dpcm definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le relative classi di concorso. Nel documento sono presenti tantissime informazioni su criteri e contenuti dell’offerta formativa, requisiti dei centri, modalità organizzative, costi massimi a carico degli interessati.

DPCM scuola, come si svolge il tirocinio?

Tutti coloro che intendono conseguire i 60 CFU, come riportato in una tabella del documento, devono svolgerne 20 di tirocinio, di cui 15 di tirocinio diretto e 5 di tirocinio indiretto. Ma cosa cambia?

Tirocinio diretto

Il tirocinio diretto prevede:

osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;

osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;

osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;

affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

Tirocinio indiretto

Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor volti a:

rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;

costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.

Chi sono i tutor?

I centri in cui verranno svolte le attività di tirocinio di doteranno, come specificato nell’articolo 10 del DPCM, di tutor. Ma chi sono? Quali sono i loro compiti?

Si tratta di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado e si dividono in tutor coordinatori presso i centri e tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Il tutor coordinatore:

orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;

provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l’esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell’E-Portfolio;

supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;

supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il tutor dei tirocinanti:

orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;

accompagna e monitora l’inserimento nei gruppiclasse e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

L’incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l’incarico di tutor coordinatore è concesso,

per l’esercizio dei relativi compiti, l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

I centri possono predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell’esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblicati dai centri.

I centri, ai fini della conferma o della revoca dell’incarico di tutor, effettuano ogni anno una verifica delle capacità di:

conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;

gestione dei rapporti con l’università o l’istituzione AFAM;

gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all’insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

