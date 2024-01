Corsi abilitanti scuola secondaria, selezione di tutor coordinatori e tutor di tirocinio [DECRETO]

Con Decreto Interministeriale 256/2023 il Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il contingente e i criteri per la selezione dei docenti della scuola secondaria interessati a svolgere i compiti di tutor nei percorsi abilitanti di formazione iniziale.

Gli incarichi sono due: il tutor coordinatore e il tutor dei tirocinanti, individuati tra i docenti in servizio presso le scuole secondarie di I e II grado.

I tutor coordinatori svolgono l’attività presso i centri che erogano l’offerta formativa ed hanno il compito di coordinare l’attività dei tutor, assegnare i tirocinanti ai gruppi-classe a alle scuole, curare la documentazione prodotta per la costruzione dell’e-portfolio. Per farlo, possono fruire dell’esonero o del semi esonero fino al 50% dall’insegnamento.

La durata dell’incarico è quadriennale, che può essere prorogato per un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta.

Il Decreto Interministeriale 256/2023 prevede che entro il 31 maggio di ogni anno viene assegnato il contingente dei tutor coordinatori, determinato in un massimo di 1.588 unità di esoneri totali o di 3.176 unità di semiesoneri.

È prevista la sostituzione del personale in esonero o semi esonero con supplenze fino al termine delle attività didattiche. Limitatamente all’a.s. 2023/24, trattandosi di incarichi con decorrenza dal mese di gennaio, si provvede con supplenze temporanee.

Per gli istituti contrattuali, il riferimento è il CCNL istruzione e ricerca vigente.

La scuola di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del docente in esonero o semi esonero.

SCARICA IL DECRETO