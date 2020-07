Corsi singoli area tematica: economia

Oggi anche la nozione di formazione a distanza è sempre più collegata alle esigenze del lavoro e del mercato. Per affrontare le attuali difficoltà, riscontrate in tutti i paesi e in tutti i settori, bisogna porre sempre più attenzione anche agli ambiti di studio che abbiano un collegamento con l’economia.

ICOTEA, tramite la modalità di erogazione della didattica a distanza – FAD e grazie al riconoscimento biometrico facciale, ti permette di aderire a un apprendimento che introduce forti elementi di flessibilità formativa, rispondendo alle esigenze di vita di ognuno.

Al fine di adeguare le tue competenze anche nell’ambito economico, potrai seguire con ICOTEA i corsi singoli di:

Economia Politica (SECS-P/01)

Politica Economica (SECS-P/02)

Scienze delle Finanze (SECS-P/03)

Economia Aziendale (SECS-P/07)

Organizzazione Aziendale (SECS-P/10)

Geografia Economica e Politica (M-GGR/02)

Formati con ICOTEA, Scuola Superiore di Mediazione Linguistica autorizzata dal MIUR ad erogare corsi singoli che ti permetteranno di acquisire crediti formativi universitari utili per integrare il tuo piano di studi.

Così potrai aggiornare il tuo curriculum, ampliare le possibilità di partecipazione alle classi di concorso, avere accesso ad eventuali avanzamenti di carriera e migliorare le tue conoscenze personali.

Scegli il corso adatto alla tua specifica formazione su: www.icotea.it

pubbliredazionale