Corsi singoli nell’area scienze politiche e sociali: la formazione di ICOTEA

I corsi singoli sono attività extra-curriculari e i relativi crediti rilasciati non sono riconosciuti per il conseguimento del titolo di studio del corso al quale lo studente è iscritto.

Da tempo i corsi singoli sono stati inseriti negli ordinamenti universitari per consentire agli studenti di colmare i loro debiti formativi e acquisire i crediti di cui hanno bisogno per accedere al corso di Laurea Magistrale che hanno scelto o partecipare a concorsi pubblici.

Chi può accedere ai corsi singoli?

Non sono necessari particolari requisiti per accedere ai corsi singoli. Coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale e gli studenti iscritti a Corsi di Studio presso qualsiasi Università, possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso il corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame e ad averne regolare attestazione.

Presso ICOTEA, Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR è possibile accedere alle materie dell’area “Scienze politiche e sociali”, nello specifico:

I corsi hanno un monte ore previsto di 300 e una durata di 75 giorni; dopo aver superato l’esame finale sarà rilasciata certificazione della frequenza, esame sostenuto e i 12 crediti nel relativo settore scientifico disciplinare di riferimento. La piattaforma e-learning, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permette allo studente di gestire la propria didattica come meglio crede.

Per scoprire l’offerta formativa ICOTEA visita il sito www.icotea.it o scrivi una mail a [email protected] per ricevere informazioni.

