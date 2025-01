Corsi sostegno Indire: per ora è tutto fermo perché manca ancora la convocazione dell’Osservatorio

In merito alla notizia da noi data nella mattina del 22 gennaio, un nostro lettore ci scrive: “Ma di quale ritardo parlate? E di quale altra riunione del Comitato scientifico, la cui composizione è già descritta dettagliatamente nel decreto n. 185 del 10 settembre? L’emanazione del decreto del 16 gennaio scorso era stata prevista in quello n. 185 di cui sopra, precisamente nell’articolo 6, che a sua volta richiama l’art. 4. Nessun’altra riunione è prevista per il Comitato scientifico e l’Osservatorio è già al completo, pronto a ricevere i decreti che il Ministero gli sottoporrà per esprimere un parere, anche entro 15 giorni, vista l’urgenza!”

“Quindi – prosegue il lettore – non scrivete fake news. Sappiamo che la Tecnica rema contro l’avvio dei corsi Indire, ma crediamo che sia corretto dare notizie fondate, senza creare inutili allarmismi”.



Nel ringraziare il nostro attento lettore, per il momento dobbiamo confermare la notizia che abbiamo dato poche ore fa (notizia peraltro ripresa anche da altre testate specializzate). Dalle informazioni in nostro possesso non ci pare che la convocazione dell’Osservatorio sia imminente; ovviamente se le nostre informazioni attuali dovessero essere smentite dai fatti saremo i primi a darne notizia ai lettori.

Quanto al fatto che “remiamo contro” l’avvio dei corsi Indire non ci sembra neppure il caso di replicare perché in queste settimane abbiamo dato ampio spazio alle diverse posizioni che stanno emergendo.

In ogni caso è bene ricordare che ad essere contrari all’avvio dei corsi non siamo noi ma le migliaia e migliaia di docenti riuniti in comitati spontanei che spesso scrivono a noi e ad altre testate.