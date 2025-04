Corsi sostegno Indire: 40 esperti (con Dario Ianes) scrivono al Ministro e all’Osservatorio e pongono 7 domande a cui non sarà facile rispondere

Sono poco meno di 40 (almeno per ora) gli esperti inclusione che hanno inviato al ministro Valditara e all’ Osservatorio Permanente sull’inclusione scolastica una breve ma incisiva lettera per sollecitare risposte su una serie di problemi rimasti aperti anche dopo la riunione della giornata del 1° aprile.

“In questa data – scrivono gli esperti – si è riunito finalmente, dopo più di un anno di attesa, l’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica del Ministero dell’istruzione e del merito, ricostituito con decreto ministeriale n. 185 del 10 settembre 2024. L’incontro aveva ad oggetto, in particolare, il decreto legge 71/2024 co0 n cui il Ministero, tra l’altro, intende, affidare ad INDIRE corsi di 30 crediti formativi (o forse qualche credito in più…) per ovviare alla mancata specializzazione dei docenti per le attività di sostegno”.

“Su tale decreto – si legge ancora nella lettera – accademici, docenti, autorevoli esperti del settore e componenti dei CTS (Centri Territoriali di Supporto), hanno posto pubblicamente, tramite un articolo uscito su Superando (inviato al Ministro Valditara e alla Sottosegretaria con delega all’inclusione scolastica Paola Frassinetti), una serie di quesiti”.

A questo punto vengono riportati tutti e 7 gli interrogativi per i quali gli esperti attendono altrettante risposte.