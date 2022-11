Cosa fa il Nucleo Interno di Valutazione? I documenti che ogni scuola deve predisporre per auto valutarsi

Tra le attività che devono essere svolte dal Nucleo Interno di Valutazione di ogni scuola, di cui fanno parte alcuni docenti, c’è la redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), un documento molto importante che consente ad ogni istituto di riflettere sul proprio operato e ragionare a proposito di cambiamenti da attuare. VAI AL CORSO

Cos’è il Rav?

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80 del 28/03/2013.

La corretta predisposizione del RAV (ma anche del PDM) è alla base del processo di miglioramento della scuola, anche in riferimento al monitoraggio degli esiti del PTOF del triennio 2022-2025.

Cos’è il Pdm?

Ricordiamo che il Pdm è proprio il percorso (o piano) di miglioramento finalizzato al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni dinamiche, che dipendono dal coinvolgimento della comunità scolastica e dalle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola dell’autonomia.

Lavorare alla corretta redazione del Rav e del Pdm significa avere chiare le figure di sistema a cui spetta il compito di condividere gli obiettivi e le modalità operative dell’intero processo di miglioramento; di analizzare il report Invalsi; di facilitare l’archiviazione e l’analisi dei risultati del monitoraggio in itinere del PTOF e la definizione di eventuali interventi di reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste.

Un corretto sistema di valutazione comporta il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva su due dimensioni: quella didattica e quella organizzativo/gestionale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Valutazione di sistema: i documenti strategici del ciclo triennale, a cura di Giorgio Cavadi e Ornella Campo, in programma dal 1 dicembre.

Destinatari del corso: i docenti componenti dei Nuclei Interni di Valutazione (Niv) e funzioni strumentali area 1.

