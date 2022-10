Cosa offre il coding agli alunni? Imparare a programmare creando videogiochi

Imparare a programmare costruendo giochi è uno dei metodi più efficaci per fare Coding a scuola. I giochi in generale sono una potentissima leva motivazionale e progettarli consente di sviluppare competenze di problem posing e solving. L’aspetto ludico viene quindi sfruttato per imparare a programmare, ma se si impara a programmare allora si potrà anche imparare a programmare per imparare. VAI AL CORSO

Quindi la creazione di un gioco diventa a sua volta un gioco avvincente che condurrà alla percezione della propria competenza.

Se partiamo ad esempio da azioni mutate dalla vita quotidiana, che fanno parte dell’esperienza diretta degli studenti, si possono proporre attività di progetti di gioco in cui gli studenti potranno esprimersi in modo creativo, imparare il processo di progettazione in gruppo e del pensare schematicamente.

Piaget, con la sua teoria strutturalista, sostiene che “il gioco è una modalità importante per poter strutturare il pensiero del bambino. L’apprendimento non avviene solo pensando, ma anche esplorando, interagendo, agendo e manipolando.”

Cosa accade quando lo studente impara a realizzare i giochi?

L’abilità di giocare creando un gioco e strutturando regole per la sua esecuzione innesca processi creativi di comprensione della realtà. Infatti, come affermato da Vygotsky, il gioco non deve essere visto come qualcosa che stanno facendo i bambini per divertimento, perché così si perde un aspetto importante del gioco: il suo rapporto con lo sviluppo. Il gioco è “quella predisposizione del bambino che permette l’acquisizione di abilità sociali e l’accettazione di regole oltre che lo sviluppo dell’immaginazione.”

Il gioco permette di immergersi in tempi, spazi e ruoli differenti, pertanto all’interno di un contesto di gioco tutto diventa possibile. Il gioco diventa, come dice Bruner: “il primo approccio alla comunicazione” e quindi inventare giochi diventa un modo per capire come comunicare ed interpretare la realtà.

Perché allora non utilizzare il Coding Game nelle attività STEAM in classe?

Fare del Coding Game incoraggia le capacità creative e la risoluzione autonoma di problemi complessi. Durante la fase progettuale del gioco i ragazzi sono chiamati a collaborare l’uno con l’altro, ad ascoltare e a comunicare.

Tra le piattaforme di sviluppo di giochi adatti in ambito didattico interessantissimo è MakeCode Arcade che permette lo sviluppo di giochi Arcade di tipo Platform che hanno lo stesso stile grafico e di interazione delle console portatili usate dagli studenti e tanto in voga negli anni 80′ e 90′. I giochi creati possono essere usati online su una console virtuale, oppure su console fisiche a bassissimo costo costituite da piccoli schermi a colori in alta risoluzione.

