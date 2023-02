Cosa si intende per educazione alla sostenibilità? Insegnare scienze naturali con un occhio all’Agenda 2030 dell’Onu

Il Piano RiGenerazione Scuola, con i suoi quattro pilastri, Rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità, si propone di far traghettare la scuola, e quindi le nuove generazioni, verso la transizione ecologica, nella consapevolezza secondo la quale la salvaguardia del pianeta non può ulteriormente essere procrastinata. VAI AL CORSO

Il Piano rientra nell’alveo delle strategie avviate dal Ministero dell’Istruzione per realizzare anche gli Obiettivi dell’Agenda 2030 sfruttando le risorse del PNRR.

Il termine “Rigenerazione” va oltre il concetto di “resilienza”, perché non siamo chiamati ad adattarci o a resistere ai cambiamenti climatici ma a cambiare il nostro stile di vita, a non sentirci padroni del mondo ma ospiti. Lo sviluppo può essere ecosostenibile a patto che esso risponda alle esigenze delle generazioni presenti senza compromettere quelle future.

Il Piano Rigenerazione è legato agli insegnamenti disciplinari, che, pertanto, diventano strumenti indispensabili per conoscere i saperi utili alla crescita umana, culturale e sociale dei giovani in età evolutiva, ma anche, e soprattutto, per formare un abito mentale che si auspica possa trasformarsi in stili di vita stabili per tutto l’arco della vita.

Questo è il terzo anno che le scuole sono chiamate a realizzare percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti all’interno dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica in raccordo con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Una particolare importanza, tra le discipline curricolari, riveste, inoltre, l’insegnamento delle Scienze Naturali, che, per i contenuti che tratta, può dare un valido e prezioso contributo per la conoscenza dei problemi sulla sostenibilità e sulle sfide che l’uomo dovrà affrontare nei prossimi decenni.

Le Scienze Naturali, se ben strutturate all’interno del curricolo, possono, infatti, dare gli strumenti adeguati ai nostri studenti, prima, per comprendere la gravità e la complessità della crisi ecologica che stiamo attraversando in questo momento storico e poi per renderli consapevoli della necessità di guardare ai comportamenti sociali e personali in maniera totalmente diversa, immaginando futuri alternativi per la salvaguardia della nostra “Casa comune” e per assicurare a chi verrà dopo di noi un futuro sostenibile.

Una progettazione educativo-didattica che si raccordi con i traguardi formativi delle Scienze Naturali, indirizzata a educare e a responsabilizzare le nuove generazioni verso comportamenti e scelte di vita ecosostenibili è in linea con gli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con il secondo dei tre nuclei tematici dell’insegnamento di Educazione Civica, quello riguardante, appunto, la sostenibilità ambientale.

Occorre precisare, comunque, che quella della sostenibilità è una tematica di così ampia portata e di tale importanza che deve necessariamente essere insegnata fin dalla scuola dell’infanzia e necessita dell’apporto di tutte discipline curricolari per dare una visione completa da diversi punti di vista, sociale, biologico, culturale, scientifico, e così via.

Un nuovo modo di accostarsi agli insegnamenti curricolari coniugando sapientemente gli aspetti teorici con gli aspetti reali, operativi, esperienziali, di vita.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il Piano Rigenerazione Scuola nel curricolo di scienze naturali del 2° ciclo, a cura di Fiorenza Rizzo, in programma dal 14 febbraio.

Il corso si prefigge l’obiettivo di raccordare gli obiettivi del Piano Rigenerazione scuola con i traguardi formativi dell’insegnamento dell’Educazione Civica, le competenze previste dal GreenComp (quadro europeo delle competenze per la sostenibilità) con l’insegnamento delle Scienze Naturali nella scuola secondaria di secondo grado.

