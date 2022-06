Cosa si intende per grammatica valenziale? Cosa sono le valenze e gli argomenti?

Cosa si intende per grammatica valenziale? La grammatica valenziale è un modello di analisi della frase alternativo all’approccio tipicamente fondato sull’analisi logica. Esso pone l’accento su aspetti di semantica, ovvero mette in relazione le funzioni delle diverse parti della frase con i loro significati. (VAI AL CORSO)

Il fulcro dell’analisi valenziale è il verbo, che offre innumerevoli informazioni sulla frase: la persona, il numero, la diàtesi attiva e passiva, e così via; così come può anche esprimere un concetto compiuto da solo (in espressioni quali piove).

La proprietà del verbo di aggregare a sé elementi diversi per esprimere un concetto, si chiama valenza. Da qui il nome del modello grammaticale e l’attribuzione ai singoli verbi delle definizioni zerovalente (per i verbi impersonali), monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente.

Gli elementi aggregati al verbo sono chiamati invece argomenti.

Facciamo un esempio

Dicevamo che nell’approccio educativo del modello della grammatica valenziale si parte dal verbo. Dunque gli alunni vanno invitati a ragionare attorno ad esso. Ad esempio, si può dire loro di immaginare una scena teatrale per capire di quanti personaggi ci sia bisogno per rappresentare ciò che il verbo descrive.

In sintesi, nel modello valenziale il percorso di scoperta-apprendimento si sviluppa a partire dalla competenza dei bambini/ragazzi che vengono invitati a ragionare sul significato del verbo. Un modello semplice, sintetico, legato direttamente con l’uso personale dell’alunno, applicabile a molte lingue, concreto, scientifico, coinvolgente, motivante.

Le tempistiche e l’organizzazione del lavoro basati sul modello valenziale devono quindi partire da una consegna molto pratica, dalla quale si passerà successivamente e gradualmente alla fase di astrazione.

La grammatica valenziale, in altre parole, rappresenta un percorso formativo di natura meno nozionistica rispetto alla grammatica tradizionale di stampo normativo.

Il corso

Su questi argomenti il corso Laboratorio di grammatica valenziale in classe, a cura di Daniela Moscato, in programma dal 21 giugno.