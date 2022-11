Cosa sono il Rav e il Pdm? L’importanza della valutazione di sistema a scuola

Valutare per migliorare: questo l’obiettivo di tutti quei documenti programmatici previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione e richiamati dalla nota n. 23940 del 19/9/2022. Monitorando le performance, in vari ambiti, della scuola, è possibile capire su cosa intervenire per andare a migliorarne alcuni aspetti. VAI AL CORSO

Cos’è il Rav?

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80 del 28/03/2013.

La corretta predisposizione del RAV (ma anche del PDM) è alla base del processo di miglioramento della scuola, anche in riferimento al monitoraggio degli esiti del PTOF del triennio 2022-2025.

Cos’è il Pdm?

Ricordiamo che il Pdm è proprio il percorso (o piano) di miglioramento finalizzato al raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni dinamiche, che dipendono dal coinvolgimento della comunità scolastica e dalle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola dell’autonomia.

Lavorare alla corretta redazione del Rav e del Pdm significa avere chiare le figure di sistema a cui spetta il compito di condividere gli obiettivi e le modalità operative dell’intero processo di miglioramento; di analizzare il report Invalsi; di facilitare l’archiviazione e l’analisi dei risultati del monitoraggio in itinere del PTOF e la definizione di eventuali interventi di reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste.

Un corretto sistema di valutazione comporta il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva su due dimensioni: quella didattica e quella organizzativo/gestionale.

Il corso

Su questi argomenti il corso Valutazione di sistema: i documenti strategici del ciclo triennale, a cura di Giorgio Cavadi e Ornella Campo, in programma dal 1 dicembre.

Destinatari del corso: i docenti componenti dei Nuclei Interni di Valutazione (Niv) e funzioni strumentali area 1.