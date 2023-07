Costruire il futuro della scuola: convegno nazionale FIDAE per le scuole paritarie

“Costruiamo insieme la futurità educativa” è il titolo sfidante del meeting nazionale della Federazione Istituti di Attività Educative, FIDAE, cinque giorni di incontri, discussioni, lavori di gruppo e momenti di relax, a Ravenna, dal 17 al 22 luglio.

Ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per questo è necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove, nella diversità, si condivida l’impegno di generare una rete di relazioni umane e aperte, sono queste le parole degli organizzatori che vogliono offrire alle numerose realtà delle scuole paritarie cattoliche una possibilità di incontro e confronto sul futuro pedagogico delle istituzioni scolastiche che ad essa fanno riferimento. Attualmente sono circa 170.000 gli alunni che frequentano in tutta Italia una scuola paritaria cattolica, associata a FIDAE, e tra questi il 40% è rappresentato dagli iscritti alla scuola primaria, con un corpo docenti di oltre 26.000 insegnanti, che prestano servizio in circa 900 istituti scolastici a livello nazionale.

La FIDAE

La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla “Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università” del Vaticano e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana”. È un ente con personalità giuridica (DPR del 18/05/1979) con sede in Roma, fondata nel 1945. Rappresenta e difende gli interessi dei suoi soci in tutte le sedi ecclesiastiche e laiche, istituzionali e professionali, nazionali e internazionali. Opera attraverso il libero volontariato dei suoi dirigenti, eletti secondo le norme statutarie nelle assemblee nazionali o regionali. Non ha finalità di lucro, non è schierata con nessuna formazione politica, si sostiene con le sole quote associative.

I temi

Nei cinque giorni della convention ravvenate si affronteranno temi importanti, sui quali FIDAE da tempo lavora nel campo della formazione del personale delle scuole che ne fanno parte, attraverso la campagna #Vogliamo Fare scuola, che da 2 anni è lo slogan scelto dalla FIDAE per lanciare un percorso di collaborazione tra scuole, enti locali e istituzioni, nata in vista della riapertura delle scuole dopo la pandemia.

Vogliamo fare scuola, dicono i responsabili dell’associazione, vuol dire provare a mettere insieme il Manifesto della scuola che sogniamo, per andare alla radice delle nostre esperienze educative ma anche aprendoci a prospettive nuove (l’ambiente, la cultura digitale, l’intelligenza connettiva, l’empatia).

Tra i temi la gestione delle relazioni, la gestione del tempo del cambiamento, gli adolescenti prima e dopo la pandemia, il management scolastico e la cultura dell’organizzazione; tra le tematiche trasversali la comunicazione scuola famiglia, la leadership educativa, il patto di corresponsabilità, ma anche la gestione dei fondi PNRR che per la prima volta sono stati destinati anche al settore dell’istruzione paritaria. Particolare attenzione sarà data anche alla formazione del personale che si occupa del management delle scuole, anche alla luce delle sfide importanti degli ultimi anni, tra cui la digitalizzazione dei servizi e dell’offerta formativa.

Si alterneranno al tavolo dei lavori esperti e personalità del mondo dell’education, con uno sguardo anche verso l’internazionalizzazione, aprendo le porte al Programma Erasmus plus e alle prospettive di confronto con l’Europa e le scuole europee.

I destinatari del percorso formativo sono i docenti, coordinatori di attività educative e didattiche, vicepresidi, staff direttivo, coordinatori di classe, e anche il personale amministrativo. Le cinque giornate di Ravenna avranno il valore di 40 ore di formazione per i partecipanti.

Per saperne di più https://www.eventi.fidae.net/wp-content/uploads/2022/07/30.6.2022_fidae-IV_summer-campus-fidae_programma.pdf