Scuole paritarie, dai 6.500 ai 7.700 euro il costo medio per studente...

Con circolare prot. n. 3363 del 23 gennaio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riportato la tabella con l’indicazione della spesa annuale per studente nelle istituzioni scolastiche paritarie, relativamente all’a.s. 2023/2024.

Nel dettaglio questo è il costo medio per studente per l’anno scolastico in corso:

SCARICA LA NOTA