Covid-19 e vaccini: un positivo asintomatico avrebbe problemi se si vaccinasse?

Alla domanda risponde Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, interrogata da Myrta Merlino a L’aria di domenica, come abbiamo già raccontato.

La dottoressa Capua non ha dubbi: “Vaccinare in corso di infezione non si fa, sarebbe da evitare. Prima bisogna fare il tampone.”

Da qui, la sua esortazione agli italiani: “Sento di molte persone che vorrebbero farsi i tamponi a ridosso del Natale per potersi riunire in serenità con i propri cari. Non lo fate,” avverte. “I tamponi che si vorrebbero fare prima di Natale si conservino invece per essere usati nell’ottica del vaccino.”

Una questione di buon senso e di risparmio di risorse, così che vengano impiegate quando il bisogno è maggiore e più impellente, ovvero durante la campagna di vaccinazione.

Vaccini di ultima generazione

E sui vaccini rassicura, sollecitata dalla Merlino, che le chiede: “Vaccini sicuri senza se e senza ma?”

La dottoressa risponde e rilancia: “Sì. Non solo sicuri, ma anche moderni, di ultima generazione. Massimizzano gli effetti contro il virus e minimizzano gli effetti collaterali.” E continua: “Sono talmente affinati che aggiungono un livello di sicurezza maggiore perché non portano con sé alcune componenti negative che un tempo il vaccino comportava.”

