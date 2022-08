Covid, rientro in classe: se i contagi dovessero aumentare saresti favorevole al ritorno dell’obbligo vaccinale dei docenti e della mascherina in classe? SONDAGGIO

Per l’anno scolastico 2022-2023 il rientro in classe sarà essenzialmente un rientro ordinario come in periodo pre Covid. Poche blande misure caratterizzeranno il ritorno a scuola. L’argomentazione del Governo? “Nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario”.

Insomma, l’idea di fondo è che per la scuola non si possano prevedere misure più restrittive di quelle imposte al resto della società e nei diversi contesti. Ciò non toglie – leggiamo nel documento dell’ISS – che potrebbero rendersi necessari “ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio”.

Sul tema, di recente è intervenuta Ivana Barbacci, segretaria nazionale Cisl scuola, dichiarando: “Nel caso i dati relativi alla pandemia dovessero peggiorare sarei favorevole al ritorno dell’obbligo vaccinale e di tutte le altre restrizioni in classe, come l’uso della mascherina obbligatoria. Sarebbe giusto tornare ad adottare queste misure, ma solo in presenza di dati scientifici”.

Riepilogo delle misure anti Covid a scuola

A seguire il riepilogo delle misure di base e delle eventuali ulteriori misure da legarsi all’andamento della pandemia.

Misure di prevenzione di base

Fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure – secondo quanto stabilisce l’Iss nel documento con le indicazioni per il prossimo anno scolastico – “sono rappresentati, in sintesi, dall’intensità della circolazione virale, dalle caratteristiche delle varianti virali circolanti, dalle forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non, dalla copertura vaccinale anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia e dei decessi conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni, dalla necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa”.

Divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi/febbre o con test diagnostico positivo

Raccomandata l’igiene delle mani ed “ etichetta respiratoria ”

” Obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19”

Obbligo di sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati

Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti

Ricambi d’aria frequenti mediante la sola apertura delle finestre

Eventuali ulteriori misure

Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione

Aumento frequenza sanificazione periodica

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione

Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)

Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione

Turnazione nelle mense per la somministrazione dei pasti

Consumo delle merende al banco

