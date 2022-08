Docenti no vax tornano a scuola, Barbacci: “Sarei favorevole al ritorno dell’obbligo vaccinale e della mascherina”. Gli attacchi sui social

Docenti no vax tornano a scuola, Barbacci: “Sarei favorevole al ritorno dell’obbligo...

In seguito al ritorno dei docenti cosiddetti ‘no vax’ dal 1° settembre a scuola, si registra anche la posizione della segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci che all’Adnkronos ha commentato:

“I professori ‘No Vax’ sono molto pochi e impattano pochissimo sul sistema scolastico. Nel caso i dati relativi alla pandemia dovessero però peggiorare sarei favorevole al ritorno dell’obbligo vaccinale e di tutte le altre restrizioni in classe, come l’uso della mascherina obbligatoria. Sarebbe giusto tornare ad adottare queste misure, ma solo in presenza di dati scientifici”.

Gli attacchi sui social

Posizione che ha scatenato polemiche sui social, con la segretaria bersagliata da critiche. La stessa Barbacci ha poi pubblicato sulla propria pagina Facebook un pensiero su ciò che è accaduto nelle scorse ore:

“A seguito delle mie dichiarazioni su Adnkronos relativamente all’utilità dei vaccini, il mio post è stato sommerso di attacchi aggressivi e minacce di vario tipo…L’espressione del proprio pensiero è un diritto inviolabile, tuttavia questo non autorizza nessuno a travalicare nei toni e nelle parole. W la CIVILTÀ’ !“

Infine, un altro commento relativo agli attacchi ricevuti:

“Si, l’obbligo vaccinale è stato opportuno e necessario! A chi passa il tempo a commentare con sproloqui senza alcun barlume di ragione contro l’uso dei vaccini ricordo che i vaccini proteggono dalle cause nefaste delle malattie e non dal contagio. Grazie ai vaccini chi si è ammalato di covid ha potuto superare la malattia con sintomi molto blandi ed in qualche caso impercettibili! La prossima battaglia sarà la ricerca del vaccino contro l’ignoranza!“