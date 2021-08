Covid, screening gratuiti per tutta la popolazione scolastica siciliana, la proposta di Foti (Attiva Sicilia)

Mancano davvero poche ore per l’inizio del nuovo anno scolastico, avvolto ancora nell’incertezza. Ieri, 30 agosto, è stata mandata una nota da parte del Ministero dell’Istruzione rivolta ai dirigenti scolastici con tutte le specifiche su come dovrà avvenire il controllo del Green pass per docenti e personale scolastico.

In Sicilia si auspicano screening gratuiti per tutta la popolazione scolastica

Proprio per garantire un rientro in classe in sicurezza, diverse sono le posizioni al fine di attivare delle procedure che permettano di evitare rischi di focolai a scuola.

Tra queste, quella della deputata regionale Angela Foti (Attiva Sicilia) che ha preannunciato la presentazione di una mozione per esplicitare la richiesta in forma ufficiale, al governo regionale, di uno screening di massa gratuito rivolto agli alunni di ogni ordine e grado.

“Purtroppo la Sicilia, da lunedì in zona gialla, ha assistito a una rilevante recrudescenza del virus e i pochi giorni che ci separano da qui all’inizio delle lezioni, devono imporre la massima cautela al fine di rendere le scuole luoghi sicuri e protetti. Per questa ragione – spiega Foti – credo che sia necessario coordinare attraverso le Asp una campagna di screening di massa, gratuiti, rivolta a tutta la popolazione scolastica. In tal modo si potrà assicurare un inizio delle lezioni più sereno scongiurando – o quantomeno riducendo al minimo – un eventuale ricorso alla didattica a distanza e prevenendo l’insorgere di possibili focolai all’interno delle classi”.

E conclude la deputata: “Gli screening potranno essere eseguiti tramite tampone rapido e per gli alunni della scuola primaria con i test salivari, in modo da risultare meno invasivi per i più piccoli. Si tratta di una mappatura necessaria per un ritorno tra i banchi in sicurezza”.