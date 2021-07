Covid scuola, 300 studenti bloccati a Dubai. Più di metà contagiati

Sono bloccati a Dubai i circa 300 studenti italiani che si trovavano lì in vacanza. Colpa dei contagi da Covid che da 11 iniziali, sono arrivati a quasi 200 dopo gli esiti del doppio tampone. I ragazzi sono divisi in due strutture separate, in una i positivi, nell’altra i negativi. Il Consolato italiano a Dubai sta monitorando costantemente la situazione. Gli studenti erano risultati vincitori di una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con un tour operator specializzato nel turismo studentesco in Italia e all’Estero.

Un altro gruppo di studenti, ma più ristretto, quindici ragazzi di Venezia, è rimasto bloccato nell’isola greca di Ios, con cinque contagiati fra di essi. I giovani erano in vacanza per festeggiare gli esami di maturità. Ne dà notizia il ‘Corriere della Sera’.