Covid scuola: 7 misure restrittive per limitare i contagi

Mantenere 7 o più misure restrittive nelle aule scolastiche limiterebbe il rischio dei contagi da Covid-19, secondo la ricerca pubblicata su Science e citata da Repubblica.

Dallo studio condotto su 500 mila famiglie (afferenti a 130 mila scuole) dal team di epidemiologi della scuola di sanità pubblica della Johns Hopkins University (Baltimora) negli Stati Uniti emerge che l’adozione delle misure di mitigazione può ridurre il rischio a scuola fino ad azzerarlo.

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

In particolare, lo studio testimonia che i membri di famiglie con almeno un bambino impegnato in presenza a scuola, a tempo pieno, convivono con un aumento del rischio di contrarre l’infezione e sviluppare la malattia Covid-19.

Lo studio ha incrociato i dati relativi ai contagi con quelli sulle misure di mitigazione adoperate dalle scuole (l’uso delle mascherine da parte dei ragazzi, adottata nell 88% dei casi; l’uso delle mascherine da parte degli insegnanti, nell’80% dei casi; il numero di accessi limitati a scuola, 66%; e l’aumento dello spazio tra i banchi, 63%, ma anche lo screening giornaliero, l’annullamento delle attività extra-curriculari, la chiusura di mense e parchi giochi e l’uso del plexiglass sui banchi), evidenziando che tante più e più stringenti sono le misure di mitigazione, minore è il numero di contagi, fino all’azzeramento laddove vengano adottate sette (o più) di queste restrizioni.

Gli studiosi hanno anche chiarito che rimane possibile che la trasmissione in classe giochi un ruolo minore rispetto ad altre attività legate alla scuola, argomentazione da sempre rivendicata anche dagli esperti del nostro Paese, i quali invitano a fare attenzione, non solo alla scuola in sé, ma a tutto ciò che vi ruota attorno, a partire dai trasporti.

LEGGI ANCHE