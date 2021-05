Covid scuola, a Milano calano i contagi delle scuole superiori

I numeri dei contagi alla seconda settimana di riapertura delle scuole di Milano, resistono. Lo dice il report dell’Ats del capoluogo lombardo, i dati fanno registrare un lieve calo.

Come riporta l’edizione locale del ‘Corriere della Sera‘, i casi registrati tra il 26 aprile e il 2 maggio (la prima settimana di riapertura di tutte le scuole) sono 641, 17 in meno della settimana precedente e 28 in meno di quella prima. Dati che confortano chi ha deciso per il rientro in classe.

Piccolo aumento invece per elementari e medie. In generale l’80% dei positivi sono alunni, segno che le vaccinazioni del personale scolastico hanno prodotto effetti.

A proposito di vaccinazioni, il ministro Bianchi ha affermato di aver ricevuto l’ok dal commissario straordinario Figliuolo per la ripresa delle somministrazioni al personale scolastico.