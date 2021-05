Bianchi: da oggi riprendono le vaccinazioni del personale scolastico

“Da oggi, in accordo con il commissario per l’emergenza Figliuolo, alla luce dell’andamento della campagna vaccinale, potrà essere ripresa la somministrazione dei vaccini per tutto il personale scolastico, per un avvio in sicurezza per tutti dell’anno scolastico, per tornare a una nuova normalità a partire dalla scuola”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a un giorno di distanza dall’intervento di presentazione delle Linee programmatiche.

Il ministro risponde all’interrogazione parlamentare sulle iniziative volte a garantire l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e la conseguente frequenza in presenza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; e sulle iniziative volte a rendere pubblici i protocolli siglati con i fornitori di piattaforme per la didattica a distanza, nonché le relative condizioni di fornitura.

Sul fronte dei rientro in classe in sicurezza il Ministro rassicura: “Per le scuole già a disposizione le risorse stanziate con il Decreto Sostegni per la gestione dell’emergenza sanitaria: 150 milioni, già distribuiti, potranno essere usati per garantire la sicurezza delle classi, tramite la distribuzione di materiali e strumenti di sicurezza e altro generi di interventi, quali l’assistenza psicologica e pedagogica degli alunni e del personale scolastico, in ragione delle conseguenze della pandemia; o i servizi medico sanitari a supporto delle scuole nella gestione dell’emergenza”.

“Inoltre – continua il Ministro – con il Piano Estate da 510 milioni si intende costruire un ponte verso il nuovo anno scolastico, attraverso un’offerta che rappresenza una risposta alle difficoltà emerse con la pandemia, anche valorizzando le buone pratiche”.

E in vista del rientro in classe in sicurezza anche sul fronte trasporti, precisa: presso le prefetture i tavoli di lavoro ancora in atto per agevolare il rientro in classe degli studenti in modo coordinato con le istanze del trasporto pubblico.

