Covid scuola, bullismo verso un’alunna che indossa la mascherina in classe: “Non voglio contagiarmi. Mi sento isolata”

Da quest’anno scolastico, come abbiamo più volte specificato, non è più obbligatorio indossare i dispositivi individuali di protezione contro il Covid-19 in classe. Il fatto che sia caduto l’obbligo, ovviamente, non vuol dire che è vietato. Se si vuole essere più sicuri e protetti contro il virus è chiaramente possibile continuare a portare la mascherina.

Questo è ciò che ha fatto una ragazza 14enne che frequenta un liceo di Roma, nel quartiere Monteverde, come riporta Il Messaggero. Questa decisione ha però avuto delle conseguenze dei rapporti con i suoi compagni di classe. La studentessa è infatti stata presa di mira e resa vittima di atti di bullismo. “Ancora che porti questa mascherina?”, le dicono in continuazione.

La studentessa a quanto pare è molto timida, premurosa e attenta, forse influenzata dal mestiere della madre. Quest’ultima lavora infatti in campo medico e le ha sempre insegnato a stare attenta e a fare il possibile per prevenire eventuali contagi. Ma a quanto pare per alcuni suoi compagni di classe vedere qualcuno con la mascherina è inconcepibile, tanto da doverlo vessare e indurlo a toglierla.

Come sarebbe recepito un eventuale ritorno all’obbligo di mascherina?

“Mi sento isolata. Mi prendono in giro perché indosso la mascherina, ma io voglio essere sicura di non prendere il Covid. Ho paura”, ha detto la 14enne. Le mascherine a scuola sono diventate quasi un tabù. Nonostante i contagi da Covid-19 stiano, forse fisiologicamente, aumentando dopo il rientro in classe, da più parti arrivano accorati appelli al nuovo Governo affinché non si ritorni all’obbligo di indossarla.

Il virologo Bassetti ha più volte affermato di essere intenzionato a protestare in questo caso. I pediatri, però, da tempo invitano a maggiore prudenza, che si dovrebbe tradurre in mascherine e vaccini. Anche la Fondazione Gimbe è dello stesso parere. Resta da vedere cosa accadrà con l’arrivo del periodo invernale, momento in cui circolano più facilmente i virus influenzali.