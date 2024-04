Elezioni europee 2024, la serie di video informativi gratuiti di Indire dedicati agli studenti: i moduli e dove trovarla

Offrire uno sguardo sui valori fondanti dell’Ue, la politica europea e le istituzioni, con un focus sulla partecipazione democratica, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo. Sono questi alcuni obiettivi di “Partecipa in Europa”, nuova serie video che propone moduli didattici online e gratuiti rivolti ai più giovani, per un’introduzione all’integrazione europea, da una prospettiva civica e politica.

I moduli

La serie è parte delle risorse didattiche realizzate nell’ambito del progetto europeo P.E.A.C.E. Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement, un partenariato coordinato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE, che promuove l’impegno civico e la partecipazione alla vita democratica dei giovani in Europa e dei partecipanti al Programma Erasmus+. I contenuti dei moduli didattici sono stati sviluppati da Paul Blokker, professore di Sociologia politica all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, insieme a un pool di ricercatori.

La serie “Partecipa in Europa” viene presentata questa settimana a Bruxelles da Erasmus+ INDIRE alla Direzione generale Educazione, Gioventù Sport e Cultura della Commissione europea, nell’ambito nell’incontro annuale dei Direttori delle Agenzie Erasmus+, responsabili per la gestione del Programma nei paesi europei.

Il primo modulo, “The European elections, what is at stake?”, offre una panoramica – in sei unità tematiche – sulle elezioni europee e il sistema di voto, i partiti in Europa, le questioni della rappresentanza di genere e delle minoranze, i compiti del Parlamento europeo e dei suoi membri e in modo particolare perché l’appuntamento elettorale rappresenta un momento cruciale per i (giovani) cittadini europei.

Gli altri moduli, di prossima uscita, affronteranno alcuni temi chiave per la partecipazione democratica europea: la storia europea e le istituzioni della Ue, l’Europa orientale e occidentale, la partecipazione civica e gli strumenti per l’innovazione democratica, l’identità di genere e l’uguaglianza e l’educazione alla cittadinanza europea. Tutti i temi sono vengono affrontati anche in relazione alla mobilità internazionale e al Programma Erasmus+.

Dove trovare il materiale

I video sono pensati per i partecipanti al programma Erasmus+, ma si rivolgono anche a un pubblico più ampio, che comprende gli alunni delle scuole superiori, gli studenti dell’università, giovani, discenti adulti e in generale tutte le persone che desiderano approfondire i temi dell’impegno civico e politico e della partecipazione alla vita democratica in Europa.

I moduli sono disponibili a questa pagina del sito del progetto PEACE: https://www.erasmusplus.it/iniziative/peace-long-term-activity/resources/modules/ e sul canale ufficiale YouTube dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXH4liLvTcKbganQ8MZvwW2EsHxPg8IOF