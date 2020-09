Covid scuola, ecco quando va fatto il certificato per il rientro a scuola

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto ieri in Conferenza stampa per fare il punto sulla scuola insieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e la Ministra dei trasporti Paola De Micheli.

L’obiettivo, recuperare il rapporto organico che sempre dovrebbe esserci tra scuola e sanità, cultura e salute, per far sì che anche in questo contesto drammatico i presidi, i docenti, gli alunni non vengano lasciati soli ma continuamente assistiti e supportati dal sistema sanitario, nello specifico dalle Asl e dai medici di base.

Certificato per il rientro a scuola

E quando al Ministro viene chiesto degli attestati per il rientro in classe degli alunni Covid positivi, il Ministro Speranza chiarisce.

Certificati di riammissione a scuola, torneranno?

“Sugli attestati di rientro, è previsto, nel protocollo adottato da tutte le province e i comuni, che siano i medici e i pediatri a definire l’attestazione per gli alunni dopo il sospetto caso Covid o dopo il caso Covid.”

In entrambe le situazioni, dunque, caso sospetto o caso conclamato, dovranno essere i medici a esprimersi.