Covid scuola: la valutazione in presenza e a distanza

Ci avviamo alla conclusione dell’anno scolastico, il secondo in piena pandemia. A breve sarà tempo di scrutini. Il tema valutazione è particolarmente delicato, alla luce del fatto che ancora una volta parte degli alunni del Paese hanno frequentato la scuola a distanza, con tutto ciò che ne deriva in termini di criticità della valutazione mediata da un pc. (VAI AL CORSO)

Ancora oggi ancora circa il 10% degli alunni sta trascorrendo le sue ultime settimane di scuola a distanza. Il permanere della DaD in molte scuole pone diverse questioni relative alla valutazione degli alunni. Per dirne una, gli alunni si dicono preoccupati dal fatto che alcuni docenti non vogliano fare valere i voti conquistati in DaD, preferendo chiedere all’alunno di ripetere la verifica in presenza, sfruttando le turnazioni che gli istituti dovranno prevedere tra didattica in presenza e didattica a distanza.

Allora quali sono i temi in fatto di valutazione di cui un formatore oggi deve farsi carico?

La Didattica a Distanza nella scuola primaria e nella secondaria di primo e di secondo grado: uno strumento per tutti o solo per gli alunni delle famiglie più abbienti? Quali competenze mettere in campo per rendere proficuo il lavoro didattico?

mettere in campo per rendere proficuo il lavoro didattico? Il filo rosso che lega la didattica in presenza e la didattica a distanza: la sequenza logica e progressiva del progetto formativo per ciascun alunno

per ciascun alunno Indicazioni metodologiche e proposte di strumenti : es. il debate, la circle DaD, etc.

e proposte di : es. il debate, la circle DaD, etc. Il carico cognitivo : un problema da non sottovalutare, specialmente nei confronti dei bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’organizzazione del lavoro dei docenti.

: un problema da non sottovalutare, specialmente nei confronti dei bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’organizzazione del lavoro dei docenti. La personalizzazione e l’inclusione : l’Universal Design di Ronald L. Mace

e : l’Universal Design di Ronald L. Mace Riflessioni sull’organizzazione e sulla progettazione di percorsi formativi con la DDI , esempi e proposte di strumenti progettuali per i Consigli di classe e per i singoli docenti.

, esempi e proposte di strumenti progettuali per i Consigli di classe e per i singoli docenti. La valutazione nella primaria e nella secondaria di primo e di secondo grado: percorsi valutativi, giudizi, voti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il senso della valutazione in tempo di pandemia, a cura di Piero Cattaneo e Anna Maria Di Falco, in programma dal 7 maggio.

