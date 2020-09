Covid scuola, le mascherine non fanno male: ecco ogni quanto cambiarle

L’esperta Antonella Viola, cui più volte abbiamo dato voce in precedenza, chiarisce uno dei temi più caldi della pandemia. Come va usata la mascherina in classe? Ogni quanto tempo cambiarla? E, soprattutto, fa male o no?

Dalla propria pagina Facebook l’esperta scioglie i dubbi: “le mascherine non fanno male, possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a scuola, purché cambiate ogni 4 ore per evitare che si accumulino microbi“.

Ricordiamo che se c’è il metro di distanza, gli studenti possono abbassare la mascherina durante la lezione o l’interrogazione o quando sono fermi al banco. Diverso il caso della situazione di dinamicità: quando si va in giro per la classe o in bagno, la mascherina torni sul volto a coprire naso e bocca. Dispensati solo gli alunni sotto i 6 anni.