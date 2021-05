Covid scuola, per Usr siciliano meno di 5 studenti positivi su mille

L’Ufficio Scolastico Regionale siciliano ha rilevato alcuni dati sui contagi da Covid nelle scuole. Su 667.423 alunni, da infanzia a scuola secondaria di primo grado) 3.142 sono risultati positivi (meno di 5 su 1000). Per quanto riguarda i docenti, il dato è di 376 su 82.130 (lo 0,46%), mentre su 20.941 impiegati Ata 108 sono i positivi.

Si registra una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente per docenti e Ata. Dal 19 novembre 2020 a oggi invece, l’incidenza degli alunni positivi è leggermente aumentata, rispettivamente 82 in più per l’infanzia, 207 per la primaria e 170 per la secondaria di primo grado. I dati si riferiscono al 95% degli istituti siciliani e le rilevazioni sono aggiornate al 26 aprile.