Covid scuola, se una classe va in quarantena anche i familiari degli alunni andranno in quarantena?

“Senza l’istruzione muore il Paese,” così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ieri 16 settembre, ospite da Bianca Berlinguer, per fare un bilancio di questo inizio scuola. La scuola del Covid e del post Covid continua a essere tema caldo di questi giorni.

Bilancio positivo, a detta della Ministra, “siamo soddisfatti, questo sarà un anno straordinario e complesso, ma ho visto tante ansie trasfromarsi in una grande emozione.”

A seguire la Ministra, incalzata dalle domande della conduttrice, entra sempre più nello specifico per chiarire alcune questioni centrali che destano interrogativi e dubbi tra la maggior parte della popolazione.

Ad esempio, se una classe va in quarantena anche i familiari degli alunni andranno in quarantena?

No, spiega la Ministra. Come abbiamo detto più volte i contatti stretti di un soggetto positivo vanno in quarantena ma non i contatti stretti di un contatto stretto. In altre parole, vanno in quarantena i genitori dell’alunno positivo, in quanto contatti stretti, ma non i genitori degli altri alunni.

Semmai per quei genitori (contatti stretti dei contatti stretti) che non potessero restare a casa con i figli o che non avessero con chi lasciarli, il governo ha predisposto apposite misure.