Riapertura scuole. Cosa fare se il convivente di un operatore scolastico è positivo al Covid?

La riapertura scuole necessita del suo stretto protocollo, che espliciti per ogni situazione il corretto comportamento. Poniamo il caso che il marito di una docente sia positivo al Covid. Cosa fare? Quale procedura sanitaria in presenza di un convivente di un operatore scolastico con Coronavirus conclamato? La docente in questione, naturalmente, sarà da considerarsi contatto stretto del caso conclamato e dunque andrà in quarantena per 14 giorni. Cosa accadrà invece ai suoi alunni e colleghi? Dovranno anch’essi sottoporsi a un regime di quarantena in quanto contatti stretti di un contatto stretto? No. Per loro nessun isolamento.

Indicazioni operative ministeriali

Lo spiegano le indicazioni operative ministeriali del 21 agosto, realizzate in funzione della riapertura scuole, che recitano come segue:

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio colleghi del docente in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

In altre parole, non vi è alcuna precauzione da prendere nei confronti degli ipotetici colleghi o alunni del contatto stretto (la docente col marito positivo al Covid), a meno che qualcuno di loro non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di prevenzione.

La criticità

Ciò che ancora non è chiaro e resta una criticità anche per il documento ministeriale è: come permettere al docente a casa, in quarantena, di continuare a svolgere il suo lavoro perlomeno con la formula della didattica a distanza? Il docente in quarantena è un docente in malattia? Si equivalgono i due stati? Restiamo in attesa di chiarimenti.

