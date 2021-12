Covid. Tra bambini 0-12 anni incremento di casi e di ricoveri. Sileri: vacciniamo i nostri figli per la loro sicurezza

Nella giornata in cui entrano in vigore le ultime disposizioni sul green pass rinforzato, è intervenuto sul tema del Coronavirus Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino, su Radio 24. “Vi è stato un incremento esponenziale dei casi Covid soprattutto nell’ultimo mese – ha spiegato – nella fascia tardo adolescenziale ma anche in quella più bassa tra 0 e 12 anni, con un aumento del numero di ricoveri“.

E sempre sulle ospedalizzazioni, nella popolazione più vasta, tra 0 e 19 anni il rischio di ricovero è intorno all’1% ovvero poco più dell’1% di questa fascia d’età che si è preso il virus ha necessitato di ricovero ospedaliero che è un qualcosa di drammatico.

Rischio decessi tra i bambini? Sileri ricorda che “è sempre basso ma pur sempre drammatico. Peraltro il long covid capita anche nella popolazione pediatrica. Di sperimentale c’è solo il virus e non il vaccino”.

E conclude: “I nostri figli dovrebbero essere vaccinati in primis solo per la loro sicurezza. Poi senza ombra di dubbio – aggiunge – c’è anche l’effetto di protezione per la comunità”.

Variante Omicron

“Attenzione alla variante Omicron – raccomanda il sottosegretario alla Salute – quindi rispettiamo quelle regole base come la mascherina. Bene hanno fatto i Comuni a reintrodurre l’obbligo nelle zone più affollate. Rispettiamo le regole, vacciniamoci e sono abbastanza sicuro che, salvo sorprese particolari di questa variante, non andremo incontro a chiusure”.