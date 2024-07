Crisi della scuola e saggezza popolare

La saggezza popolare latina diceva: “Il pesce puzza dalla testa” per affermare che i primi

responsabili di un fallimento sono i capi che detengono il potere decisionale. Questo

proverbio, applicato al sistema scolastico, restituisce un’immagine desolante e sconosciuta.

Propongo quattro casi su cui riflettere.



Il Parlamento non conosce il significato di formazione.

La legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, elenca “gli obiettivi formativi ritenuti

prioritari” e descrive i comportamenti che gli studenti devono manifestare per dimostrare il

conseguimento del traguardo.

Più della metà delle indicazioni fornite è sbagliata come, ad esempio “Apertura

pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o

rimodulazione del monte orario”.

Il Parlamento non conosce il sistema di regole in cui la scuola è immersa.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sulle competenze non cognitive,

provvedimento attualmente all’esame da parte della 7 a commissione permanente del

Senato.

L’avvio di attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle soft skills, è il suo oggetto. Si

tratta di una sovrapposizione alle norme esistenti. Si pensi al Collegio dei docenti che

“valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati”, obiettivi educativi

identici a quelli che il disegno di legge vuole introdurre.



Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non conosce l’epistemologia.

La scheda di valutazione del colloquio di maturità prevede, tra gli aspetti da accertare, la

“capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro”: si tratta dello

sviluppo delle relazioni interdisciplinari previsto dall’ordinanza sugli esami. Tale

approfondimento contrasta con l’insegnamento di Jean Piaget, epistemologo e riconosciuto

padre del pensiero pedagogico, che affermava l’incommensurabilità delle conoscenze delle

diverse discipline.

I dirigenti scolastici non sanno amministrare le scuole.

La cultura sistemica è entrata nell’ordinamento scolastico nel 1974, sovvertendone

l’organizzazione. Il principio olistico, che afferma l’unitarietà della scuola, richiede il

coordinamento di tutte le risorse per il conseguimento del fine istituzionale: la promozione

di capacità e competenze. Di conseguenza il tradizionale primato delle singole materie

deve essere abbandonato lasciando spazio alle responsabilità collegiali. La lettura delle

convocazioni degli organi di governo della scuola e anche gli organigrammi visibili in rete

non lasciano dubbi interpretativi.

Per sanare la situazione ho scritto al presidente del Senato che ha affidato alla VII a

commissione istruzione l’esame e il seguito delle petizioni:

 n° 799 – Revisione paragrafo 7 della legge 107/15;

 n° 854 – Piena applicazione del decreto legislativo 297/94;

 n° 887 – Piena applicazione del DPR 275/99;

 n° 903 Modifica dei criteri di redazione dei tabelloni scolastici riportanti gli esiti di

fine anno.

Enrico Maranzana