Crisi di Governo, Azzolina: difficile ricucire con chi strappa

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina interviene sulla crisi di Governo, e sui social afferma: “Difficile pensare di ricucire con chi strappa. Una crisi ora, in piena pandemia, sarebbe insensata.”

Sullo stesso argomento era già intervenuta anche questa mattina, in tv, a Uno Mattina, dicendo: “Serve senso di responsabilità. Una crisi ora è ciò di cui non abbiamo bisogno.”

E fa riferimento alle famiglie e ai ragazzi che fremono per rientrare in classe ma non sanno quando sarà possibile: “Mentre le famiglie non sanno se i propri figli potranno rientrare in classe o mentre i negozianti non sanno quando potranno rialzare le saracinesche, l’ultima cosa di cui ha bisogno il Paese è una crisi.”

Non fa pronostici, la Ministra Azzolina, circa l’esito della crisi di Governo e del Consiglio dei Ministri di stasera, ma una crisi di goveno, dichiara, “indebolisce oltre la classe politica, il Paese.”