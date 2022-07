Crisi di Governo, Azzolina: “M5S interessata solo ai sondaggi. Da irresponsabili far cadere ora il Governo”

In seguito alla crisi di governo e alle dimissioni del premier Draghi, col successivo scioglimento delle Camere, l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a SkyTg24 per esprimere la propria posizione:

“Il M5S non guardava più agli interessi dei cittadini ma ai sondaggi. Da mesi programmavano l’uscita dal governo Draghi, hanno fatto un passaggio a Salvini che ha fatto gol. Conte e Salvini hanno tirato giù il governo Draghi. Il M5S doveva continuare a crescere, con Conte si è fatto un passo indietro, i cittadini non vogliono slogan. Non sappiamo neanche come inizierà la scuola a settembre, mascherine, non mascherine, mancanza di insegnanti, un articolo diceva che ne mancano 90mila”.

“Una cosa è stare all’opposizione per 5 anni, una cosa governare con una pandemia e una guerra in corso. Abbiamo una macchina dello Stato elefantiaca, con una burocrazia lunghissima. Abbiamo giovani che non hanno ricevuto una formazione adeguata. È come se questo paese si rifiutasse di portare avanti le riforme. Buttare giù un governo in piena estate è da irresponsabili. ‘Insieme per il futuro’ non si candiderà con chi ha buttato giù il governo”.

“Nella maggior parte i cittadini non hanno capito perché è caduto il governo. Vedo una destra di Salvini e della Meloni, Forza Italia che è in difficoltà e dall’altra parte un campo da costruire. I toni devono stare bassi perché c’è un paese da portare avanti anche in questi due mesi che ci porteranno alle elezioni”.