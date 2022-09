Crolla la scala al Globe Theatre di Villa Borghese, 10 studenti in gita a Roma cadono tra le travi: sono in codice rosso

Una tragedia sfiorata quella consumatasi oggi, 22 settembre, a Roma. Una scolaresca formata da alunni dell’istituto Saffo di Roseto degli Abbruzzi, in provincia di Teramo, al Globe Theatre a Villa Borghese in gita, più precisamente per assistere ad uno spettacolo teatrale, è stata colpita da un crollo improvviso mentre i propri membri stavano scendendo da una scala.

Cosa è successo

I ragazzi, tutti tra i 15 e i 18 anni, sono così caduti tra le travi della scala; molti di essi sono rimasti feriti dopo l’accaduto e sono adesso in ospedale, in codice rosso. Sono in tutti 10 i feriti: 2 sono stati portati all’ospedale Gemelli, 2 al San Camillo, 2 all’Umberto I, 2 al Santo Spirito, uno al Bambin Gesù, uno al San Giovanni. Tutti hanno riportato patologie traumatiche ma per fortuna nessuno di essi è in pericolo di vita. La vicenda è subito rimbalzata su tutti i media, tra cui La Repubblica.

Tutto è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi, al termine dello spettacolo Macbeth con la regia di Daniele Salvo, al quale hanno assistito anche studenti e studentesse dei licei romani Talete e Albertelli, che sarebbero rimasti incolumi. “Stavamo uscendo dopo lo spettacolo ed è ceduta una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un’altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano” racconta la docente Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca.

“Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità”, dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Chiediamo alla magistratura di fare chiarezza. L’organizzazione ci ha spiegato che a maggio del 2021 era stato eseguito un intervento di monitoraggio necessario a ottenere l’agibilità concessa a giugno 2021, le nuove verifiche erano previste per l’estate del 2023″.Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso”, ha aggiunto.

Il Codacons presenta un esposto

Il Codacons, dal canto suo, ha subito presentato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma, offrendo assistenza legale ai genitori degli studenti coinvolti.

“Si tratta di una tragedia sfiorata, ed è doveroso indagare sulle cause che hanno portato al cedimento della scala e al ferimento di alcuni studenti – afferma il presidente Carlo Rienzi – Episodi simili sono inaccettabili ancor più quando riguardano strutture che dovrebbero rappresentare una eccellenza italiana, e per questo, oltre a presentare un esposto in Procura, ci mettiamo a disposizione delle famiglie dei ragazzi feriti ai fini delle dovute azioni di risarcimento nei confronti dei responsabili”.