Curare la relazione educativa per una gestione efficace della classe il webinar della Tecnica della Scuola

Le dinamiche relazionali in classe sono come il mare, con andamenti variabili eppure riconoscibili. A volte sono onde tranquille che permettono di svolgere con calma e piacere le attività didattiche e relazionarsi in modo leggero con gli alunni, altre volte tira un'aria di tempesta che blocca quel che accade e rende indispensabile un adattamento creativo per continuare a navigare.

Gli scambi tra studenti, le interazioni con il docente, le abitudini comunicative, tutto confluisce in vissuti individuali e di gruppo che definiscono e segnano l’esperienza di studenti e docenti, parte attiva fondamentale nella gestione della classe. La qualità di tali vissuti può essere a tratti problematica per gli uni e per gli altri.

Cosa capita in quei momenti difficili? Come leggere l’esperienza relazionale? Siamo spesso concentrati sul vissuto dell’allievo, su come alleviare disagi, recuperare difficoltà. Siamo molto meno attenti al lato “docente”, così da trascurare di considerare l’insegnante come parte essenziale di un’equazione relazionale densa di eventi, pensieri, dubbi, emozioni. Quale è l’impatto emotivo per il docente? Come gestire le proprie dinamiche interiori di fronte a situazioni problematiche?

L’Analisi Transazionale offre alcuni utili spunti di riflessione per capire le transazioni tra i protagonisti: da un lato l’allievo con le sue caratteristiche cognitive, emotive, comportamentali, dall’altra il docente, professionista riflessivo ed essere umano, che pure possiede le medesime caratteristiche. La relazione educativa è incontro prima di tutto psicologico, la cui comprensione può essere d’aiuto per cogliere blocchi e soluzioni ai problemi in classe.

La prospettiva psicoeducativa, in cui il lato personale viene prima di quello professionale, è il punto di vista originale del percorso “Curare la relazione educativa per una gestione efficace della classe”. Attraverso una disamina di alcuni concetti quali gli Stati dell’Io, le transazioni, i giochi psicologici, si potrà riflettere su di sé per:

Avere maggiore consapevolezza delle dinamiche interiori di fronte a situazioni complicate

Sapere riconoscere i giochi psicologici per evitare di peggiorare la qualità della relazione

Sapere riconoscere una simbiosi patologica

Bloccare interazioni distruttive insegnante-studente

Il corso

Condotto da Claudia Matini, in collaborazione con Scintille.it si terrà nei giorni 19, 26 e 28 aprile 2022 dalle 17.00 alle 19.00.

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO

La Tecnica della scuola è ente accreditato MI per la formazione del personale della scuola pertanto tutti i corsi sono acquistabili con la CARTA DEL DOCENTE e prevedono il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.