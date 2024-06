Curriculum dello studente, dal 6 giugno consolidamento pre-esame da parte delle scuole

Le Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno introdotto a partire dal corrente anno scolastico l’E-Portfolio quale strumento di supporto all’orientamento, che è messo a disposizione degli studenti all’interno della Piattaforma “Unica”.

L’E-Portfolio rappresenta un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il “curriculum dello studente, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli in un’unica interfaccia digitale.

Di conseguenza, a partire da quest’anno scolastico risultano modificate le modalità di predisposizione da parte degli studenti e di rilascio del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Con nota del 22 febbraio il Ministero ha illustrato le modalità operative per predisporre e rilasciare il Curriculum dello Studente. Le indicazioni sono rivolte alle scuole, ai candidati all’esame e alle commissioni.

Consolidamento pre-esame

Le segreterie scolastiche dovranno procedere al consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di Stato.



Il consolidamento pre-esame è possibile effettuare a partire dal 6 giugno 2024. Con questa operazione si metterà a disposizione delle commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio.

È possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate presenti nelle prime due parti del Curriculum (“Istruzione e formazione” e “Certificazioni”) degli studenti di ogni classe.

Il consolidamento pre-esame deve essere effettuato dopo lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all’esame di Stato riguardanti la presentazione dei candidati e prima dell’insediamento delle commissioni d’esame.

Consolidamento post-esame

Concluso l’esame di Stato, quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono procedere al consolidamento post-esame, integrando il Curriculum dello studente con le informazioni inerenti all’esito conseguito. A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all’interno dell’E-Portfolio, senza che sia necessaria alcun’altra azione a carico delle segreterie.

Supplemento Europass al certificato

Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e contenente informazioni in parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum.

Per la semplificazione del lavoro delle segreterie scolastiche e la dematerializzazione anche il Supplemento Europass al certificato sarà disponibile per gli studenti all’interno della piattaforma “Unica”, senza necessità di procedere alla stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.