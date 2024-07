Curriculum dello studente per i neo-diplomati, disponibile una versione provvisoria sulla piattaforma Unica

Novità sulla piattaforma Unica a partire da oggi, 11 luglio.

Infatti, il Ministero ha comunicato la disponibilità del Curriculum dello studente in Unica per gli studenti e le studentesse che hanno superato l’esame di Stato nell’anno scolastico 2023/2024, esclusivamente via WEB.

Questa funzionalità consente agli studenti e alle studentesse di accedere ad una versione, da considerare non ancora definitiva, del proprio Curriculum dello studente, contenente anche il voto finale dell’esame di Stato.

Nella nota trasmessa dal MIM sono riepilogate anche ulteriori novità.

In particolare, è disponibile il nuovo servizio digitale ComUnica anche per i genitori dei nuovi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, in aggiunta a quanto già disponibile dal 27 giugno per i genitori dei nuovi iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le nuove funzionalità rilasciate su ComUnica fanno sì che non debba essere richiesto alcun ulteriore documento alle famiglie per l’integrazione dei dati per le iscrizioni accettate all’a.s. 2024/2025.

Con le nuove funzioni, le famiglie potranno ad esempio visualizzare la Certificazione delle competenze della scuola secondaria di primo grado e il Consiglio di orientamento.

LA NOTA

Alla nota sono anche allegati: