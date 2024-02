Cyberbullismo in crescita, la rete è una trappola? Rivedi la Diretta e tutti gli altri incontri di Educazione Civica

Si è svolta nella giornata di ieri, 22 febbraio 2024, la quinta lezione-incontro di Educazione Civica che la Tecnica della Scuola offre gratuitamente alle scuole di tutta Italia, con temi di approfondimento per i ragazzi della scuola secondaria, di primo e secondo grado.

Circa mille le classi iscritte alla puntata, andata in onda alle 11,00 e visibile sul canale YouTube della Tecnica della Scuola. Tantissime le classi collegate, da tutta Italia, con diverse domande e spunti arrivati dai ragazzi, via social.

A partecipare all’incontro due ospiti che hanno risposto ed interagito con gli studenti. La vice Questore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lisa Di Berardino ha spiegato ai ragazzi i rischi e le trappole della rete, con particolare attenzione ai social e alle community come Whatsapp.

Il responsabile formazione della fondazione Carolina Davide Vassena ha invece parlato dei vari aspetti legati al cyberbullismo e alle conseguenze, anche drammatiche, che può causare.

A coordinare la puntata il prof. Aluisi Tosolini della Rete delle scuole di pace.

Hanno partecipato all’incontro gli Istituti comprensivi “Moro” di Taranto e “Musco” di Catania con le prof.sse Giuffrè, Glionna e Urzì.

