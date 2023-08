Da Abbronzatissima a ItaloDisco, i tormentoni estivi di docenti e studenti negli anni

A chi non è capito di terminare gli ultimi giorni di scuola con un nuovo tormentone estivo e di iniziare il nuovo anno scolastico sempre con lo stesso tormentone? Si tratta di una tradizione estiva che non è nuova, ma che nel corso degli anni si mantiene: la canzone dell’estate, quella che ci accompagna durante le vacanze e che passa in tutte le stazioni radio, in tutti gli stabilimenti balneari e, parlando dei nostri giorni, in tutte le storie di Instagram e i video di Tik Tok.

Da docenti a studenti non cambia nulla: ognuno ha avuto il proprio tormentone estivo. Abbiamo sentito un ex docente e dirigente scolastico e uno studente appena diplomato per fare un elenco di canzoni nazional popolari nei loro rispettivi anni.

Partiamo da più lontano, se vi dicessimo A-A-A Abbronzatissima? Nel 1963 Edoardo Vianello incise quella che sarebbe diventata un’icona delle estate italiane, ancora oggi canticchiata sotto l’ombrellone. Sempre di quell’anno, Piero Focaccia ci regala Stessa spiaggia, stesso mare, un must anche per gli anni a venire. Nel 1968 Riccardo Del Turco cantava per la prima volta Luglio e anche qui alzi la mano chi non l’ha canticchiata almeno una volta nella vita.

Dagli anni ’60 passiamo direttamente a quelli odierni. Il 2023 ha visto spopolare un numero spropositato di tormentoni: ItaloDisco dei Kolors, Mon Amour di Annalisa (con tanto di balletto con milioni di visualizzazioni), Pazza musica di Elodie e Marco Mengoni, Fragole di Achille Lauro e Rose Villain, Disco Paradise del trio Fedez, Annalisa, Articolo 31.

Chissà se anche queste saranno ricordate dopo 60 anni dai nostri nipoti. Voi che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.